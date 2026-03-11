Tornano temporali e allagamenti | strade come fiumi a Cascina Le previsioni meteo in Toscana

A Cascina, in provincia di Pisa, forti piogge hanno provocato allagamenti e strade trasformate in fiumi. Diverse frazioni sono state interessate dai temporali, che hanno interessato anche altre zone della Toscana. La perturbazione ha portato precipitazioni intense, causando problemi alla viabilità locale e allagamenti diffusi. Le condizioni meteo sono ancora instabili e si attendono ulteriori precipitazioni nelle prossime ore.

Cascina (Pisa), 11 marzo 2026 – Forti allagamenti hanno interessato alcune frazioni di Cascina. Il passaggio di una perturbazione ha interessato la provincia di Pisa ma non solo. Anche a Firenze, nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo c’è stato un temporale molto intenso ma di breve durata, che qui non ha creato problemi. Il temporale a Cascina. Cascina è stata colta di sorpresa dal temporale, come spiega il sindaco Michelangelo Betti: “Nella seconda parte del pomeriggio il Comune di Cascina è stato attraversato da una forte perturbazione temporalesca, che non era stata prevista dal sistema di allerta regionale. Abbiamo attivato le associazioni di Protezione Civile per interventi di messa in sicurezza dei punti in cui si sono verificati allagamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

