Temporali forti su Como rischio squall line | cos’è il fenomeno che porta nubifragi grandine e vento forte

Sul territorio di Como si è registrata un’intensa attività meteorologica con temporali di forte intensità. La protezione civile ha emesso un avviso riguardo a possibili precipitazioni abbondanti, grandinate e raffiche di vento che potrebbero interessare la zona nel corso della giornata. L’attenzione rimane alta per il rischio di fenomeni meteorologici repentini e violenti, legati a una fase di maltempo particolarmente instabile.

Scatta la fase più instabile del maltempo sul Comasco, come previsto dalla protezione civile. Meteorologia Comasca ha diffuso un avviso per possibili temporali localmente intensi nel corso della giornata di oggi, con rischio di piogge abbondanti, grandine e forti raffiche di vento.Secondo quanto.🔗 Leggi su Quicomo.it

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