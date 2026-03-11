Nebbia in mattinata su Bari disagi all' aeroporto | 4 voli dirottati su Brindisi

Quattro voli in partenza dall'aeroporto di Bari sono stati dirottati su Brindisi a causa della nebbia che si è formata questa mattina sulla città. Le condizioni meteorologiche hanno causato disagi e ritardi, influendo sulla normale operatività dello scalo. La nebbia ha interessato principalmente le prime ore del giorno, creando difficoltà nelle operazioni di volo.

Mattinata con la nebbia sulla città di Bari. Le condizioni del tempo hanno creato non pochi problemi nel capoluogo pugliese, specie nelle prime ore della giornata. I disagi hanno riguardato anche l'aeroporto di Palese.Quattro i voli dirottati per la nebbia: si tratta del Wizz Air da Tirana delle.