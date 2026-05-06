Tempi recuperati sulla Nuova Pescara si va avanti e il presidente Mascia invita il deputato Sottanelli in commissione

Dopo la proroga di 120 giorni concessa dalla Regione, si prosegue con il lavoro sulla Nuova Pescara, con l’obiettivo di definire le relazioni sull’accorpamento dei servizi tra Pescara, Montesilvano e Spoltore. Il presidente Mascia ha invitato un deputato in commissione per discutere gli sviluppi del progetto, che segue un monitoraggio con esiti di pareri sia positivi che negativi. La scadenza della proroga si avvicina, e i tempi vengono recuperati.

Si va verso la scadenza dei 120 giorni di proroga che la Regione ha concesso a Pescara, Montesilvano e Spoltore per mettere a punto le relazioni sull’accorpamento dei servizi, dopo l’esito del monitoraggio che aveva portato a tre pareri positivi e due negativi. Una proroga concessa per consentire.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Notizie correlate

Mascia sull'elezione a presidente della commissione Statuto e Nuova Pescara: "Ruolo strategico, sono onorato"Luigi Albore Mascia (Pescara Futura) è il nuovo presidente della Prima commissione consiliare permanente "Statuto, regolamenti, Nuovo Comune di...

Una proposta di legge per istituire "Pescara Città Metropolitana": l'iniziativa del deputato Sottanelli (Azione)“Superare l’impasse di un Comune unico” e puntare sull’istituzione della Città Metropolitana di Pescara.

Contenuti di approfondimento

Tempi recuperati, sulla Nuova Pescara si va avanti e il presidente Mascia invita il deputato Sottanelli in commissioneLa Regione aveva concesso 120 giorni per adeguare i servizi bocciati dal monitoraggio: il recupero c’è stato. Assemblea costitutiva il 4 o 9 giugno e riapertura del confronto sullo Statuto con Montesi ... ilpescara.it

Il referendum di Spoltore va annullato: l'associazione Nuova Pescara e alcuni cittadini ricorrono al TarSi sono rivolti direttamente al Tribunale amministrativo regionale per chiedere di fermare l'iniziativa promossa dall'amministazione e fissata al 14 giugno. Incompetenza assoluta per carenza di poter ... ilpescara.it