Mascia sull' elezione a presidente della commissione Statuto e Nuova Pescara | Ruolo strategico sono onorato

Luigi Albore Mascia, esponente di Pescara Futura, è stato eletto presidente della Prima commissione consiliare permanente dedicata allo Statuto, ai regolamenti e al Nuovo Comune di Pescara. La nomina è stata annunciata durante una seduta del consiglio comunale, in cui Mascia ha espresso di essere onorato per il ruolo che andrà a ricoprire. La commissione si occuperà di questioni legate alle norme che regolano l'ente locale.

Luigi Albore Mascia (Pescara Futura) è il nuovo presidente della Prima commissione consiliare permanente "Statuto, regolamenti, Nuovo Comune di Pescara). Un ruolo che, spiega, ricoprirà fino a quando non subentrerà come presidente del consiglio comunale a Marcello Antonelli (Forza Italia).🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Presidente Commissione Trasporti, Simeone: “Indisponibile a ricoprire questo ruolo”Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Nino Simeone, Capogruppo FICO PRESIDENTE in Consiglio regionale. Regione Puglia, Dell'Erba e Barone eletti vice presidenti della Commissione StatutoNella commissione che spetta alla minoranza, Fratelli d'Italia fa un passo di lato e lascia a Forza Italia la vice presidenza. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: VIDEO| Molte conferme e qualche novità: il sindaco Masci presenta la giunta, ma per le deleghe si deve aspettare; Il sindaco Masci ufficializza le deleghe assegnate agli assessori. Mascia sull'elezione a presidente della commissione Statuto e Nuova Pescara: Ruolo strategico, sono onoratoIl consigliere comunale eletto con la lista Pescara Futura sottolinea l'importanza della Prima commissione che guiderà fino a quando non subentrerà nel ruolo di presidente del consiglio comunale. Sua ... ilpescara.it A Spoltore il referendum sulla Nuova Pescara, il comitato pro fusione: Dubbi su legittimità, utilità e costiIl comitato Spoltore per la Nuova Pescara solleva il problema delle sezioni, che da 24 passano a 11, analizza il tema dei costi e afferma che con la nuova consultazione si rallenta ulteriormente l'ite ... ilpescara.it Sondaggio sul referendum cittadino sulla Nuova Pescara, guarda come si sta esprimendo il "campione" di Montesilvano https://www.facebook.com/share/p/14aV3BW6eaH/mibextid=wwXIfr - facebook.com facebook