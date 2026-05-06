Telese A voce alta | alla Fondazione Romano la lettura del De Profundis di Oscar Wilde

A Telese si è tenuto il secondo appuntamento della rassegna dedicata a Oscar Wilde, con la lettura del suo De Profundis presso la Fondazione Romano. L'evento ha coinvolto lettori che hanno interpretato il testo dello scrittore irlandese, inserendolo nel ciclo di incontri dedicati ai suoi lavori. La serata si è svolta senza incidenti, raccogliendo l’attenzione del pubblico presente.

Mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la sede sociale di Piazzetta G. Romano 15 a Telese Terme (BN), ospiterà il secondo appuntamento della rassegna “A voce alta”, con la lettura di brani tratti dal libro De Profundis di Oscar Wilde, a cura del presidente prof. Felice Casucci. Il titolo della serata sarà “L’arte come profezia”. La scelta del De Profundis si fonda su diverse motivazioni. La prima è la sua assoluta rilevanza letteraria, che lo rende un testo senza tempo e senza confini. La seconda è la sua natura “atipica” rispetto alla produzione di un genio tardo ottocentesco, caratteristica che si intreccia con la missione divulgativa della Fondazione Romano.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese, “A voce alta”: alla Fondazione Romano la lettura del De Profundis di Oscar Wilde Notizie correlate Leggi anche: Telese, alla Fondazione Romano incontro sulle acque termali tra storia e cultura Incipit: a Pescara un progetto di lettura ad alta voce diffusa, per celebrare la giornata mondiale del libroPer celebrare la giornata mondiale del libro 2026, che ricorre il 23 aprile, il Fla ha organizzato Incipit, un progetto di lettura ad alta voce...