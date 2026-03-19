Telese alla Fondazione Romano incontro sulle acque termali tra storia e cultura

Mercoledì 25 marzo 2026 alle 18 si terrà alla Fondazione Romano un incontro dedicato alle acque termali di Telese, con esperti che discuteranno del loro valore terapeutico e del patrimonio archeologico associato. L'evento vede la partecipazione di professionisti del settore e si concentrerà sulla storia e la cultura legate alle acque della regione.

Mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la propria sede sociale di Piazzetta G. Romano 15, ospiterà l’incontro dal titolo “Narrare l’acqua nel paese delle acque: una storia, tante storie”. Il focus della conversazione riguarderà l’importanza delle acque termali nel corso dei secoli. In particolare, la prof. Capriglione, con spirito arguto e provocatorio, guiderà alla scoperta della visione medica ippocratica che poneva l’equilibrio del corpo al centro della salute, mentre il dr. Salerno mapperà alcuni siti storici del vastissimo patrimonio termale campano, nello specifico quelli che versano oggi in stato di abbandono o sono poco valorizzati rispetto al loro glorioso passato. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese, alla Fondazione Romano incontro sulle acque termali tra storia e cultura Articoli correlati Leggi anche: Scoperta una struttura neolitica legata all’uso delle acque termali Teleriscaldamento con acque termali reflue: dalla Regione 953 mila euro per ampliare il progettoIl Comune di Montegrotto Terme si è aggiudicato un importante finanziamento regionale di 953.