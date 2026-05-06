Teatro delle Vittorie la Vigilanza si spacca in due Sergio | Distinguere valore simbolico da quello fisico
La Commissione di Vigilanza si divide sulla vendita del Teatro delle Vittorie, con alcuni membri che sostengono la necessità di distinguere tra il valore simbolico e quello fisico dell'edificio. Nel frattempo, il direttore generale ha negato l'intitolazione del teatro a un noto presentatore televisivo, chiarendo di non aver preso decisioni in merito. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e istituzionale.
Si dibatte molto sulTeatro delle Vittoriee sul suo futuro, ed anche il dgRoberto Sergioha deciso di intervenire sulla questione facendo una precisazione che si allinea a quella dell’ad Rossi e della Rai in generale. L’idea dell’azienda è quella di rinnovare alcune strutture e di sfruttare strutture più adatte alle nuove tecnologie e per questosi è pensato alla vendita del Teatro, sebbene da parte di molti conduttori televisivi l’idea non è condivisa. Nel frattempo in Vigilanza di Commissione Rai si è votato e la maggioranza si è spaccata: non tutti sono d’accordo con l’acquisizione dell’immobile. L’idea diFiorello, voluta anche da altri...🔗 Leggi su Ildifforme.it
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