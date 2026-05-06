La Commissione di Vigilanza si divide sulla vendita del Teatro delle Vittorie, con alcuni membri che sostengono la necessità di distinguere tra il valore simbolico e quello fisico dell'edificio. Nel frattempo, il direttore generale ha negato l'intitolazione del teatro a un noto presentatore televisivo, chiarendo di non aver preso decisioni in merito. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e istituzionale.

Si dibatte molto sulTeatro delle Vittoriee sul suo futuro, ed anche il dgRoberto Sergioha deciso di intervenire sulla questione facendo una precisazione che si allinea a quella dell’ad Rossi e della Rai in generale. L’idea dell’azienda è quella di rinnovare alcune strutture e di sfruttare strutture più adatte alle nuove tecnologie e per questosi è pensato alla vendita del Teatro, sebbene da parte di molti conduttori televisivi l’idea non è condivisa. Nel frattempo in Vigilanza di Commissione Rai si è votato e la maggioranza si è spaccata: non tutti sono d’accordo con l’acquisizione dell’immobile. L’idea diFiorello, voluta anche da altri...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Teatro delle Vittorie, la Vigilanza si spacca in due. Sergio: “Distinguere valore simbolico da quello fisico”

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