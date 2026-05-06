Tegole scaraventate in strada da Ravenna l' abbraccio solidale alla proprietaria dell' auto distrutta

Lo scorso 11 aprile a Ravenna, un uomo ha lanciato tegole da un tetto di via Fiume Montone Abbandonato, danneggiando diverse auto in strada. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dell'uomo, mentre la comunità si è subito attivata per sostenere la proprietaria dell’auto distrutta, e si sono moltiplicate le iniziative di solidarietà tra i residenti della zona.

A Ravenna la solidarietà non si ferma. Lo scorso 11 aprile, dopo che un uomo, poi arrestato, ha iniziato a lanciare tegole da un tetto di via Fiume Montone Abbandonato, la città ha iniziato a mobilitarsi in soccorso dei residenti maggiormente danneggiati. E dopo la raccolta fondi partita a.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Tegole scaraventate in strada, parte la raccolta fondi per rifare il tetto di casa distruttoLa sua è una delle case più danneggiate a seguito dello sconcertante episodio avvenuto sabato sera in via Fiume Montone Abbandonato, quando un uomo,... Sale sul tetto seminudo e lancia tegole in strada, panico in centro a RavennaRavenna, 12 aprile 2026 - Caos nella tarda serata di ieri, sabato 11 aprile, in via Fiume Abbandonato, all'incrocio con via Tarlazzi, in centro a... Altri aggiornamenti Si parla di: Vittime di furti e atti vandalici. La Pigna: Istituire un fondo comunale per i ravennati danneggiati. Sale sul tetto seminudo e lancia tegole in strada, panico in centro. Sembrava di essere in un film horrorRavenna, 12 aprile 2026 - Caos nella tarda serata di ieri, sabato 11 aprile, in via Fiume Abbandonato, all'incrocio con via Tarlazzi, in centro a Ravenna. Poco prima delle 23 un uomo di nazionalità ... ilrestodelcarlino.it Sale su un tetto del centro di Ravenna, si spoglia e lancia tegole in stradaAttorno alle 23 di questa notte un uomo è salito sui tetti a ridosso del centro di Ravenna e, dopo essersi denudato, ha cominciato a scagliare tegole. Alla fine è stato bloccato dalle forze ... ansa.it