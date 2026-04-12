Sale sul tetto seminudo e lancia tegole in strada panico in centro a Ravenna

Nella serata di ieri, in centro a Ravenna, si sono verificati momenti di tensione quando un uomo si è arrampicato sul tetto di un edificio, rimanendo seminudo, e ha iniziato a lanciare tegole sulla strada sottostante. L'episodio si è svolto in via Fiume Abbandonato, all'incrocio con via Tarlazzi, creando panico tra i passanti e le persone che si trovavano nella zona. La polizia è intervenuta per gestire la situazione.

Ravenna, 12 aprile 2026 - Caos nella tarda serata di ieri, sabato 11 aprile, in via Fiume Abbandonato, all'incrocio con via Tarlazzi, in centro a Ravenna. Poco prima delle 23 un uomo di nazionalità tunisina si è arrampicato, seminudo, su un tetto e ha iniziato a lanciare le tegole verso la strada, rischiando di colpire le persone che abitano in zona e che passavano in quel momento. “Anziani uccisi in ambulanza”, le intercettazioni choc di ‘Spadino’: “Quei vecchietti soffrivano troppo, giusto che vadano davanti a Dio. M’è piaciuto: lo rifarò” Due immagini della strada di Ravenna coperta di pezzi di tegole (foto Zani) Subito sul posto sono arrivate le Volanti della polizia, alla ricerca dell'uomo che era stato segnalato in stato di agitazione nella vicina zona di porta Adriana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sale sul tetto seminudo e lancia tegole in strada, panico in centro a Ravenna Leggi anche: Studente sale sul tetto. Paura alla media Torelli Terrore alla scuola Torelli: dodicenne sale sul tetto e scappaUn preadolescente della classe 2013 ha scatenato il panico presso la scuola media Torelli di via Don Lucchinetti, dopo essersi arrampicato sul tetto...