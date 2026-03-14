Nicolò Filippucci annuncia il suo primo album Un posto dove andare

Nicolò Filippucci ha annunciato l’uscita del suo primo album intitolato “Un posto dove andare”, previsto per il 10 aprile e già disponibile in pre-order. La notizia arriva dopo la vittoria nella sezione Nuove Proposte della 76ª edizione del Festival di Sanremo. L’artista ha fatto sapere che questo progetto rappresenta un nuovo passo nel suo percorso musicale.

Milano, 14 mar. (askanews) – Dopo la vittoria nella sezione Nuove Proposte della 76ª edizione del Festival di Sanremo, Nicolò Filippucci è pronto ad aprire un nuovo capitolo del suo percorso musicale con “Un posto dove andare”, il nuovo album in uscita il 10 aprile, già disponibile in pre-order. “Un posto dove andare” è il racconto di una crescita, un viaggio di scoperte, trasformazioni ed esperienze che hanno segnato il percorso personale e artistico di Nicolò. L’album racconta le emozioni, gli incontri e i momenti vissuti dal giovane cantautore che, nell’ultimo anno, ha affrontato tante prime volte, conosciuto nuove persone e attraversato situazioni che hanno contribuito a definire l’identità del suo progetto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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NICOLÒ FILIPPUCCI annuncia il primo album 'Un posto dove andare': il video teaser

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Nicolò Filippucci alla ricerca di “Un posto dove andare”: l'album tra la vittoria delle Nuove Proposte a Sanremo e il concerto ai Magazzini Generali x.com