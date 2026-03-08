Mario Biondi ha annunciato il suo primo album in italiano intitolato “Prova d’autore”. La notizia arriva mentre il cantante, noto per la sua voce calda e riconoscibile nel soul-jazz, celebra i vent’anni di carriera internazionale iniziata con il successo del singolo “This Is What You Are” incluso nell’album “Handful of Soul”. La presentazione del progetto segna un nuovo capitolo nella sua attività musicale.

foto di Cettii Lipari CATANIA – Quest’anno Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una carriera internazionale cominciata con l’esplosione del singolo “This Is What You Are”, contenuto in “Handful of Soul”. Da quel 2006, la carriera del crooner non si è più fermata, costellata di concerti in tutta Europa e nel mondo, con un record di 50 Paesi in cui si è esibito, e con certificazioni Oro e Platino dei suoi album. I festeggiamenti sono cominciati lo scorso anno a settembre con “This Is What You Are” risuonata da importanti e famosi musicisti della scena jazz internazionale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Mario Biondi annuncia “Prova d’autore”, il suo primo album in italiano

Mario Biondi annuncia il primo album in italiano Prova d’autoreMario Biondi annuncia il primo album di inediti in italiano dal titolo Prova d’autore, a maggio in tour nei teatri Mario Biondi, la voce italiana più...

Birthh annuncia il primo album in italiano Senza fiatoBirthh annuncia l’uscita del suo primo atteso album in italiano, dal titolo Senza fiato.

Altri aggiornamenti su Mario Biondi.

Temi più discussi: Mario Biondi annuncia Prova d'autore, primo album di inediti in italiano; Mario Biondi annuncia Prova d’autore, primo album in italiano; Mario Biondi canta per la prima volta in italiano: il nuovo album è Prova d’autore; Prova d’autore: Mario Biondi torna con il nuovo album interamente in italiano.

MARIO BIONDI a sorpresa annuncia PROVA D’AUTORE il primo album di inediti in italianopoliticamentecorretto.com - MARIO BIONDI a sorpresa annuncia PROVA D'AUTORE il primo album di inediti in italiano ... politicamentecorretto.com

Mario Biondi annuncia Prova d'autore, primo album di inediti in italianoQuest'anno Mario Biondi festeggia 20 anni di una carriera internazionale cominciata con il singolo This Is What You Are, contenuto nel'album Handful of Soul. (ANSA) ... ansa.it

L'album, in uscita il 10 aprile prima in digitale e successivamente in vinile in copie da collezione, vede Mario Biondi protagonista assoluto, non solo come interprete, ma anche come autore e compositore e di cui ha curato arrangiamenti e produzione. - facebook.com facebook

“Prova d’autore”: Mario Biondi torna con il nuovo album interamente in italiano #MarioBiondi x.com