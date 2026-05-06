Ted Turner morto a 87 anni il fondatore della Cnn L' emittente | Ha rivoluzionato il modo di fare tv

Ted Turner, noto per aver fondato la Cnn, è deceduto a 87 anni. La notizia è stata comunicata dalla stessa emittente, che ha sottolineato il suo ruolo nel plasmare il settore televisivo. Turner è stato anche imprenditore nel campo radiotelevisivo, filantropo, appassionato di sport e attivista ambientale. La sua carriera ha portato alla creazione di un vasto impero mediatico e a un cambiamento nelle modalità di produzione e distribuzione dei contenuti televisivi.

Il fondatore della Cnn, Ted Turner, è morto a 87 anni. Lo annuncia la rete. Imprenditore radiotelevisivo, filantropo, sportivo e ambientalista, Turner ha fondato un impero mediatico partendo da un rete acquistata ad Atlanta nel 1970. Nel 1991 ha sposato l'attrice e attivista Jane Fonda, che ha definito spesso «l'amore della sua vita», nonostante il divorzio nel 2001. Ha avuto cinque figli dai due precedenti matrimoni. Chi era Ted Turner Con la creazione di un canale informativo attivo 24 ore su 24, Turner rivoluzionò profondamente il modo di fare informazione televisiva a livello globale. Nato in Ohio ma legato alla città di...🔗 Leggi su Ilmattino.it

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