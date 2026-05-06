È morto Ted Turner fondatore della Cnn

È morto Ted Turner, il fondatore della Cnn, all'età di 87 anni. La notizia è stata diffusa dall'emittente statunitense, che ha citato un comunicato di Turner Enterprises. La sua scomparsa segna la perdita di una figura chiave nel mondo dei media e della comunicazione. La famiglia e la società hanno confermato l'evento senza ulteriori dettagli.

Addio a Ted Turne r, fondatore della Cnn, morto all’età di 87 anni. Lo riferisce l’emittente statunitense citando un comunicato della Turner Enterprises. Originario dell’Ohio, oltre che un imprenditore è stato un dirigente sportivo, un filantropo – ha fondato la Fondazione delle Nazioni unite -, un attivista e un ambientalista. Ha anche creato il cartone animato Captain Planet per educare i bambini al rispetto dell’ambiente. A renderlo famoso è stata la sua visione audace di fornire notizie da tutto il mondo in tempo reale, a tutte le ore. La Cnn è infatti stata il primo canale all news della storia. Nel 1991 fu nominato Uomo dell’anno dalla rivista Time per «aver influenzato la dinamica degli eventi e trasformato gli spettatori di 150 paesi in testimoni istantanei della storia».🔗 Leggi su Lettera43.it

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