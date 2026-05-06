È morto a 87 anni Ted Turner, noto come il fondatore della CNN, la prima rete di notizie 24 ore su 24. Turner ha avuto un ruolo centrale nel cambiare il modo di trasmettere le notizie, passando da programmi tradizionali a un flusso continuo di informazione. La sua attività ha influenzato profondamente il settore dei media e il modo di consumare le notizie a livello globale.

È morto a 87 anni Ted Turner, imprenditore, magnate dei media e fondatore della CNN, il primo canale all news della storia. A darne notizia è stata la stessa emittente. Imprenditore visionario, ha trasformato profondamente il modo di fare informazione, aprendo la strada al flusso continuo di notizie che oggi conosciamo bene. Ex marito dell’attrice Jane Fonda, negli ultimi anni si era dedicato a diversi progetti filantropici e ambientalisti. Morto il fondatore della CNN Ted Turner Addio a Ted Turner: il fondatore della CNN è morto oggi, mercoledì 6 maggio, all’età di 87 anni in Florida. Lo ha annunciato la stessa emittente statunitense, citando un comunicato di Turner Enterprises.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ted Turner morto a 87 anni, addio al magnate che ha trasformato le news in un flusso: dai tg al "CNN effect"

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