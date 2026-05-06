È morto a 87 anni Ted Turner | fondò la Cnn la prima rete all-news

È morto a 87 anni il fondatore della prima rete all-news negli Stati Uniti. La sua carriera nel settore dei media ha portato alla creazione di questa emittente, che ha rivoluzionato il modo di informare il pubblico. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sui motivi o circostanze della sua morte.

(Adnkronos) – È morto a 87 anni Ted Turner, magnate dei media e fondatore della Cnn, la prima rete all-news negli Stati Uniti. A darne notizia è stata la stessa emittente, citando un comunicato di Turner Enterprises. Imprenditore visionario e protagonista della rivoluzione della televisione via cavo, Turner ha trasformato profondamente il modo di fare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

CNN founder Ted Turner dies at 87

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È morto Ted Turner, il fondatore della CNN aveva 87 anniTed Turner, l’uomo che ha rivoluzionato il mondo dell’informazione televisiva fondando la CNN, è morto a 87 anni.

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È morto a 87 anni Ted Turner, che fondando Cnn inventò la televisione all newsPortò il canale a un successo enorme per la copertura, nel 1991, della Guerra del Golfo. Lo vendette nel 1996 a Time Warner, pentendosene presto ... rainews.it

E’ morto il fondatore della Cnn Ted Turner: aveva 87 anniTed Turner, il 'maverick' dei media Usa, che fondò la rete all news Cnn, rivoluzionando l'informazione televisiva, è morto all'età di 87 anni. A riferirlo, un ... lapresse.it

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Il fondatore della Cnn, Ted Turner, è morto a 87 anni. Lo annuncia la rete. Imprenditore radiotelevisivo, filantropo, sportivo e ambientalista, Turner ha fondato un impero mediatico partendo da un rete acquistata ad Atlanta nel 1970. Nel 1991 ha sposato l' x.com