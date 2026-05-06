Ted Turner addio al magnate che lanciò la sfida alla Wwe

Ted Turner, noto per aver rivoluzionato l’industria televisiva americana, è deceduto all’età di 87 anni. Con la sua morte si chiude la carriera di uno dei protagonisti più influenti nel settore, noto per aver sfidato la WWE e aver portato innovazioni nel mondo dell’intrattenimento televisivo. La sua figura ha lasciato un segno duraturo nel panorama mediatico degli Stati Uniti.

Ted Turner è morto a 87 anni, e con lui se ne va l’ultimo grande ribelle dell’intrattenimento televisivo americano. Non solo il fondatore della CNN, non solo il magnate che ha rivoluzionato il modo di raccontare le notizie: Turner è stato soprattutto l’uomo che ha portato il wrestling in prima serata, che ha osato sfidare Vince McMahon sul terreno più difficile, quello della guerra televisiva. La sua scomparsa chiude un capitolo irripetibile della cultura pop. Turner entrò nel wrestling quasi per caso, ma ne uscì come uno dei personaggi più influenti della sua storia. Quando acquistò la *WCW, la compagnia era un prodotto regionale, disordinato, incapace di competere con la WWF.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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