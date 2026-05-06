Addio a Ted Turner il fondatore della CNN

Ted Turner, noto come fondatore della CNN, è deceduto all’età di 87 anni. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dai familiari. Turner aveva avviato la CNN nel 1980, creando la prima rete di notizie via cavo 24 ore su 24. La sua vita professionale ha segnato una svolta nel settore dei media e delle comunicazioni. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa a 87 anni. Ted Turner, fondatore della CNN, è morto all’età di 87 anni. A dare la notizia è stata la stessa rete da lui creata, segnando la fine di un’epoca per il giornalismo televisivo internazionale. Un impero mediatico nato da una piccola emittente. Imprenditore visionario nel settore radiotelevisivo, Turner costruì un impero mediatico partendo dall’acquisto di una piccola rete ad Atlanta nel 1970. Da quella base diede vita a un modello innovativo di informazione continua che avrebbe rivoluzionato il modo di raccontare le notizie nel mondo. Oltre alla carriera imprenditoriale, si distinse anche come filantropo, sportivo e attivista ambientale, lasciando un’impronta significativa in diversi ambiti della società.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Addio a Ted Turner, il fondatore della CNN Notizie correlate Leggi anche: È morto Ted Turner, fondatore della Cnn È morto Ted Turner, il fondatore della Cnn. Il “genio dei media” che ha cambiato il volto dell’informazioneWashington, 6 maggio 2026 – È morto a 87 anni Ted Turner, il fondatore della Cnn.