Teatro Laboratorio la 12esima edizione del Festival Non c' è differenza

Dal 10 al 17 maggio, il Teatro Laboratorio di Verona ospita la dodicesima edizione del festival “Non c'è differenza”. L’evento si svolge in via Lungadige Galtarossa 22a e propone spettacoli di teatro civile, sociale e di comunità. La manifestazione è ideata e diretta artisticamente da Isabella Caserta, ed è organizzata dal Teatro Scientifico - Teatro Laboratorio. La rassegna coinvolge diverse compagnie e attori che presentano rappresentazioni incentrate su tematiche sociali e comunitarie.

Al Teatro Laboratorio di Verona (Lungadige Galtarossa 22a) dal 10 al 17 maggio è di scena la 12a edizione di “Non c'è differenza”, Festival di Teatro Civile, Sociale e di Comunità, ideato e con la direzione artistica di Isabella Caserta, organizzato da Teatro Scientifico - Teatro Laboratorio.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Giovani, teatro e futuro a Paestum: la dodicesima edizione del Festival del Teatro AnticoIl Festival Paestum Teatro Antico, progetto didattico dell’Accademia Magna Graecia in collaborazione con Teatrinedito AMG, torna con la sua XIII... A Bari la 12esima edizione di Brt, l'evento internazionale dedicato al turismoLa manifestazione si svolgerà, negli spazi della Fiera del Lvante, dal 25 al 27 febbraio. Una raccolta di contenuti Si parla di: Teatro, mostre, laboratori. Torna il festival Non c’è differenza; Non c’è differenza: a Verona un festival all’insegna del rispetto e dell’inclusione. Teatro Laboratorio, la 12esima edizione del Festival Non c'è differenzaAl Teatro Laboratorio di Verona (Lungadige Galtarossa 22/a) dal 10 al 17 maggio è di scena la 12a edizione di Non c'è differenza, Festival di Teatro Civile, Sociale e di Comunità, ideato e con la di ... veronasera.it