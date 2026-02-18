A Bari la 12esima edizione di Brt l' evento internazionale dedicato al turismo

A Bari si svolge la dodicesima edizione di BRT, l’evento internazionale dedicato al settore turistico, che attira professionisti da tutto il mondo. La causa è la crescita del turismo e la necessità di incontri mirati tra operatori e istituzioni. Durante l’evento, vengono presentate nuove strategie di promozione e offerte di viaggio innovative. L’appuntamento si tiene nel centro fieristico della città, coinvolgendo hotel, agenzie e tour operator. La manifestazione si conferma come un momento chiave per il settore nel Sud Italia.

La manifestazione si svolgerà, negli spazi della Fiera del Lvante, dal 25 al 27 febbraio. Il programma dell'iniziativa è stato presentato oggi, a Palazzo della Città Torna a Bari Btm Italia (Business Tourism Management), l'evento internazionale dedicato al turismo, punto di riferimento per operatori, istituzioni e buyer di tutta la filiera turistico-ricettiva. La XII edizione della manifestazione, in programma dal 25 al 27 febbraio, si terrà negli spazi della Fiera del Levante. Con oltre 16mila metri quadri di area espositiva, 9 sale conferenze, 8 aree tematiche, oltre 100 eventi e 400 relatori, Btm Italia rappresenta la piattaforma adeguata a presentare prodotti e servizi, intercettare buyer qualificati, dialogare con stakeholder del turismo nazionale e internazionale.