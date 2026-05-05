Giovani teatro e futuro a Paestum | la dodicesima edizione del Festival del Teatro Antico

Dal 13 al 15 maggio 2026, i Templi di Paestum ospiteranno la tredicesima edizione del Festival del Teatro Antico, organizzato dall’Accademia Magna Graecia in collaborazione con Teatrinedito AMG. L’evento si rivolge a giovani e studenti, offrendo spettacoli e attività legate al teatro classico in un contesto archeologico unico. La manifestazione si svolge negli spazi storici del sito, coinvolgendo diverse compagnie teatrali e realtà didattiche.

Il Festival Paestum Teatro Antico, progetto didattico dell’Accademia Magna Graecia in collaborazione con Teatrinedito AMG, torna con la sua XIII edizione dal 13 al 15 maggio 2026 nello scenario unico dei Templi di Paestum. L’iniziativa rappresenta da anni un’importante occasione di alta.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Il teatro dei giovani torna protagonista a Crema: al via la Rassegna Concorso del “Franco Agostino Teatro Festival”Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Nocera Superiore, svelato il logo della seconda edizione del Nuceria Teatro FestivalTempo di lettura: 4 minutiLanciata questa mattina, nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città, la seconda edizione del Nuceria Teatro Festival, che... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giovani Sguardi: alla Casa del Teatro Ragazzi la rassegna che racconta le nuove generazioni; Festival Picinin; 29a edizione MAGGIO ALL'INFANZIA - Spettacoli, circo contemporaneo ed eventi diffusi in otto comuni pugliesi; Festival dei Due Mondi di Spoleto, il programma della 69a edizione. Giovani, teatro e futuro a Paestum: la dodicesima edizione del Festival del Teatro AnticoIl Festival Paestum Teatro Antico, progetto didattico dell’Accademia Magna Graecia in collaborazione con Teatrinedito AMG, torna con la sua XIII edizione dal 13 al 15 maggio 2026 nello scenario unico ... salernotoday.it Rimini, al via il REC Film Festival: giovani autori e star del cinema al Teatro TarkovskijDal 7 al 10 maggio quattro serate gratuite tra cortometraggi, spettacolo e ospiti come Manuele Velo, Zoe Massenti e Caterina Forza ... altarimini.it Festival del Teatro 2026 dal 18 al 31 maggio al Cinema Teatro Astra 10 anni di generazioni sul palco! - facebook.com facebook