Teatro e solidarietà | al San Demetrio di Salerno va in scena Ago Cuttone e Cunfietti

Giovedì 28 maggio alle ore 19.00, il Cinema Teatro San Demetrio di Salerno ospita Ago, Cuttone e Cunfietti, commedia in due atti scritta da Eduardo Barra, con il riadattamento e la regia di Brunella Di Pasqua. A portarla in scena è La Compagnia dei Mercanti. L'evento è organizzato.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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