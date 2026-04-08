Identità e solitudine | al Teatro Pasolini di Salerno va in scena Anna Cappelli

Al Teatro Pasolini di Salerno si terranno due spettacoli di prosa nelle serate di martedì 14 e mercoledì 15 aprile alle ore 20. La rappresentazione si intitola

La stagione di prosa del Teatro Pier Paolo Pasolini di Salerno si chiude martedì 14 e mercoledì 15 aprile alle ore 20.00 con "Anna Cappelli". L'attrice Valentina Picello porta sul palcoscenico il testo di Annibale Ruccello, in un nuovo allestimento firmato dal regista sudamericano Claudio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

"Tra Piume e Burle" va in scena al Teatro Nuovo di SalernoIl 13 marzo il Foyer Cafè Letterario del Teatro Nuovo di Salerno si accende a festa: “Tra Piume e Burle”.

Salerno, al teatro Verdi va in scena "Natale in Casa Cupiello"Il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno ospita, venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 21, uno spettacolo fuori abbonamento che promette di...

Temi più discussi: Piacenza - Teatro Municipale: Cronaca di un amore. Callas e Pasolini; Dove brucia il mito. Callas, Pasolini e la solitudine dei numeri primi; Maria Callas e Pasolini: Il tributo a due giganti: l’amore ha mille sfumature; Anna Cappelli.

Al Teatro di Rifredi «Ánghelos», spin-off del «Vangelo secondo Matteo» di PasoliniSul palco con Roberto Latini Elena Bucci (l'angelo dell'annunciazione), il grande attore-baritono Luca Micheletti (l'angelo caduto, Lucifero), Marcello Sambati (l'angelo della fuga in Egitto); inoltre ... firenzepost.it

Pasolini-Callas, a teatro Cronaca di un amore. E di due solitudiniLa nuova opera di Davide Tramontano debutta al Municipale di Piacenza, ma è atteso anche al Comunale di Bologna. Il loro legame più chiacchierato che ... bologna.repubblica.it

Roberto Anglisani, attore e tra i maggiori protagonisti del teatro di narrazione, ha raccontato favole, miti e romanzi, rivolgendosi a spettatori di ogni età. Giovedì 16 aprile ore 20.45 approda al Teatro Pasolini Cervignano con il nuovo spettacolo RIBELLION - facebook.com facebook