Tra Piume e Burle va in scena al Teatro Nuovo di Salerno

Il 13 marzo il Foyer Cafè Letterario del Teatro Nuovo di Salerno si accende a festa: “Tra Piume e Burle”. Un viaggio tra burlesque, ironia e seduzione insieme ad Alinda Mirón, Nadiyya e Vesper Lynn; tre artiste con formazioni nella danza jazz, nel burlesque, nel teatro e nella danza orientale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Salerno, al teatro Verdi va in scena "Natale in Casa Cupiello"Il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno ospita, venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 21, uno spettacolo fuori abbonamento che promette di...

"Shakespeare tra parole e musica" al Teatro Biondo: va in scena lo spettacolo omaggio al grande autore ingleseVa in scena nella Sala Grande del Teatro Biondo di Palermo, martedì 14 e mercoledì 15 gennaio alle ore 10.