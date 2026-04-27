Teatro delle Vittorie Fiorello insorge e la politica gli dà appoggio

Dopo il comunicato della Rai riguardante la vendita del Teatro delle Vittorie, l’artista ha pubblicato una replica ufficiale. La questione ha suscitato attenzione anche tra i rappresentanti politici, che hanno espresso il loro sostegno. La vicenda riguarda la decisione di cederne la proprietà e le reazioni sono arrivate sia dal mondo dello spettacolo che da figure istituzionali.

Dopo il comunicato della Rai sulla vendita del Teatro delle Vittorie, è arrivata risposta da parte di Fiorello. Anche Bonelli e Dalla Chiesa si sono inseriti nel dibattito Ore di mobilitazione dopol’annuncio della vendita del Teatro delle Vittorie di Roma, sede storica della Rai. Qui sono stati registrati alcuni show come Fantastico, Canzonissima, Affari Tuoi.adesso però la Rai per questioni di “rinnovamento tecnologico” ha intenzione di mettere in vendita il teatro. Dopo la mobilitazione di questa mattina diFiorellodai vertici è stato pubblicato un comunicato e così lo showman lo ha commentato aLa Pennicanza, molto indispettito dal punto fermo che ha preso l’azienda.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Teatro delle Vittorie, Fiorello insorge e la politica gli dà appoggio Notizie correlate Leggi anche: Fiorello contro la vendita del Teatro delle Vittorie: “E’ un crimine” Leggi anche: Teatro delle Vittorie in vendita, Fiorello: “Un crimine contro la storia dello spettacolo” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Arbore: Solo Fiorello può salvare il Teatro delle Vittorie; Teatro delle Vittorie in vendita, Fiorello: Un crimine contro la storia dello spettacolo; De Martino si sposta a Milano con Affari Tuoi, mistero sul futuro del teatro delle Vittorie: È l'ultimo anno; Il Teatro delle Vittorie in vendita, la mossa della Rai: addio allo storico studio di Baudo e Carrà. Fiorello protesta: Vendere il Teatro delle Vittorie è un crimine contro la storia dello spettacolo. La Rai: Costi di gestione eccessiviLo showman protesta con Biggio appendendo cartelli fuori dallo storico teatro. La Rai spiega: Costi di gestione non più sostenibili ... ilfattoquotidiano.it La Rai vende il Teatro delle Vittorie, blitz di protesta di Fiorello a Roma: un crimine contro la storia della TV italianaIl Teatro delle Vittorie è in vendita e Fiorello insorge: blitz di protesta davanti allo storico teatro di Roma. greenme.it VareseNews. . A cosa serve il teatro - LA MATERIA DEL GIORNO Ospite Roberto Gerboles, attore e insegnante di teatro, per parlare della funzione del teatro nella società attraverso la sua esperienza come attore e come formatore. - facebook.com facebook «Non è solo la vittoria del teatro, questa è la vittoria di Venezia. Anche con i pochi abitanti che le sono rimasti, quando questa città si muove per reagire alle ingiustizie, allora può ottenere qualsiasi risultato». Ha appreso la notizia dalla platea della Scala, Cristi x.com