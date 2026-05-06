Dopo lo sciopero di ieri, questa mattina si è svolto a Palazzo San Giacomo un incontro tra il sindaco e i rappresentanti dei sindacati del settore taxi. Al centro della riunione ci sono stati temi legati alla lotta contro l’abusivismo e alle modalità di regolamentazione del servizio. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali decisioni o accordi presi durante l'incontro.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo lo sciopero di ieri, si è tenuto questa mattina, a Palazzo San Giacomo, un incontro tra l’amministrazione comunale e le rappresentanze sindacali del comparto Taxi (Orsa Taxi, Fast Confsal Taxi, Uritaxi, Sitan Unimpresa, Uti, UGL Taxi, Federtaxi e una delegazione dei tassisti). I rappresentanti dei lavoratori sono stati ricevuti dal direttore generale, Pasquale Granata. I sindacati hanno ribadito con forza la necessità di interventi urgenti per contrastare le diverse forme di abusivismo nel trasporto non di linea, denunciando in particolare: l’utilizzo irregolare di ‘auto di cortesia’; la presenza di Ncc.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Taxi, incontro a Palazzo San Giacomo tra sindaco Manfredi e sindacati: uniti per lotta all’abusivismo

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