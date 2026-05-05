A Milano, i tassisti hanno organizzato un corteo e un presidio nel centro città, senza fermare i servizi di trasporto. La protesta si è concentrata sulla richiesta di attivare telecamere nelle aree B, C e Ztl per contrastare l’abusivismo nel settore. Durante l’evento, sono stati esposti cartelli e sono stati portati avanti interventi critici nei confronti dell’amministrazione comunale, mentre i partecipanti hanno sfilato tra taxi e manifestanti in piazza.

Milano, 5 maggio 2026 – Non sciopero ma protesta. I tassisti milanesi hanno manifestato contro l'abusivismo senza scioperare, a differenza dei colleghi di altre città come Roma e Napoli, ma hanno comunque fatto sentire la propria voce senza risparmiare critiche al Comune. Un corteo di 110 auto bianche è infatti partito dopo le 14 dal parcheggio taxi della Stazione centrale per arrivare in piazza Scala dove sono rimasti in presidio. La mobilitazione. Le macchine bianche sono state parcheggiate lungo via Case Rotte e via Manzoni. A loro hanno portato la solidarietà esponenti del centrodestra come il consigliere comunale della Lega Alessandro Verri e quello di FdI Francesco Rocca.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Taxi, corteo e presidio a Milano: “Attivate telecamere area B, C e Ztl per fermare l’abusivismo”

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