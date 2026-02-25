Regolamento taxi-Ncc l’opposizione | Bocciati tutti i nostri emendamenti

Fiumicino, 25 febbraio 2026 – “In Aula sono stati respinti tutti gli emendamenti presentati dall’opposizione al nuovo regolamento TaxiNCC. Emendamenti che riguardavano temi semplici e concreti: – più mezzi attrezzati per persone con disabilità; – tutela dei lavoratori e contrasto alla rendita passiva delle licenze; – obbligo di copertura delle zone periferiche del nostro Comune. Nessuna proposta è stata accolta. La motivazione? ‘ Il regolamento è stato già discusso a lungo, non c’è necessità di emendamenti “. E’ quanto si legge in un comunicato dei gruppi consiliari Partito Democratico, Lista Civica Ezio, Sinistra Italiana e Reti Civiche”. “Un’affermazione grave. Perché il Consiglio comunale non è un passaggio notarile, ma il luogo dove si esercita il diritto-dovere di migliorare gli atti fino all’ultimo momento, come previsto dal regolamento d’aula. Dire che non si possono presentare emendamenti perché ‘si è già discusso abbastanza’ significa svuotare il ruolo del Consiglio e trasformare l’Aula in un mero strumento di ratifica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

"I nostri emendamenti al bilancio ignorati e bocciati di proposito"In vista del Consiglio comunale sul Bilancio, la maggioranza ha cercato di limitare gli emendamenti e gli ordini del giorno, riducendo al minimo il tempo in aula.

Nuovo regolamento taxi ed NCC, Caroccia: "Svolta per la mobilità di Fiumicino"Fiumicino cambia volto nel settore dei taxi e NCC.

