Il vicesindaco di Taurianova ha annunciato di voler proseguire il suo impegno per la città, sottolineando la volontà di essere al servizio della comunità. La sua proposta si concentra sulla continuità delle iniziative avviate in passato, con un focus particolare sulle periferie e sui servizi offerti alla popolazione. Il nuovo programma presenta alcuni pilastri chiave, che mirano a rafforzare l’attenzione alle aree periferiche e a migliorare l’efficienza delle attività comunali.

? Cosa scoprirai Come influirà la continuità di Caridi sui servizi per le periferie?. Quali sono i pilastri del nuovo programma proposto dal vicesindaco?. Chi preferirà il cambiamento radicale rispetto alla gestione attuale?. Come verranno garantiti i progressi fatti negli ultimi cinque anni?.? In Breve Programma basato su umiltà e trasparenza per gestire i bisogni di Taurianova.. Strategia focalizzata sulla presenza costante tra le strade e le piazze del centro.. Obiettivo consolidare i risultati ottenuti durante l'ultimo quinquennio amministrativo.. Dibattito locale aperto tra chi cerca stabilità e chi vuole cambiamenti radicali.. Il vicesindaco uscente Caridi ha presentato ufficialmente la propria candidatura per le prossime elezioni comunali a Taurianova, puntando sulla continuità del lavoro svolto negli ultimi cinque anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taurianova, Caridi punta sulla continuità: “Sarò al servizio della città

Notizie correlate

L’Autodromo punta sulla continuità. Svelato il nuovo Cda della Sias. Redaelli confermato presidenteL’assemblea dell’Autodromo di Monza Sias ha ratificato il nuovo Consiglio di amministrazione, confermando alla presidenza Giuseppe Redaelli, già...

Levanto, sfida al voto: Del Bello punta sulla continuità con 12 nomiLa corsa per il governo di Levanto si è ufficialmente accesa con la presentazione della lista civica Levanto Insieme, guidata dal sindaco uscente...

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Taurianova al voto in un solo turno: tre candidati e 48 aspiranti consiglieri per la guida della città.

Taurianova, Biasi apre la segreteria e Cannizzaro porta buone notizie per lo stadio di San MartinoEntusiasmo alle stelle, saluti politicamente rilevanti e ricordi toccanti, ma anche annunci destinati a dirimere nodi cruciali della campagna elettorale in corso: ieri è stata un concentrato molto den ... strettoweb.com

Taurianova, depositato il programma del Centrodestra Unito: presentati lista, piano amministrativo e lettera del candidato BiasiÈ stato depositato il programma amministrativo della coalizione Centrodestra Unito per Taurianova, insieme alla lista dei 16 candidati al Consiglio ... inquietonotizie.it