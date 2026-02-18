L’Autodromo punta sulla continuità Svelato il nuovo Cda della Sias Redaelli confermato presidente

Giuseppe Redaelli resta alla guida dell'Autodromo di Monza dopo che l'assemblea di Sias ha approvato il nuovo Consiglio di amministrazione. La decisione arriva in un momento in cui la società vuole mantenere la stabilità e la continuità, anche con l'organizzazione di eventi importanti come il Gran Premio di Formula 1. Redaelli, già presidente dal 2017, continuerà a gestire le attività e i progetti futuri della struttura.

L’assemblea dell’ Autodromo di Monza Sias ha ratificato il nuovo Consiglio di amministrazione, confermando alla presidenza Giuseppe Redaelli, già guida della società dal 5 maggio 2017. La nomina segna la continuità di un percorso che ha visto l’Autodromo consolidare la propria posizione nel panorama internazionale del motorsport, mantenendo saldo il legame con l’ Automobile Club d’Italia e con l’Automobile Club Milano. Il nuovo Cda è composto da figure rappresentative degli Automobile Club territoriali: Aldo Bonomi (presidente Automobile Club Brescia), Giovanna Cipolla (presidente Automobile Club Bolzano), Paolo Longoni (vicepresidente Automobile Club Milano), che assume anche la carica di vicepresidente, e Marfisa Luciani (presidente Automobile Club L’Aquila). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

