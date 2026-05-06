Taste of Roma cambia ritmo | chef stellati nuovi nomi e dj set sotto il Gazometro

Roma si prepara a vivere una nuova edizione di Taste of Roma, l'evento dedicato alla cucina e alla musica che si svolge sotto il Gazometro. La manifestazione vedrà la partecipazione di chef stellati, con alcuni nuovi nomi e tanti dj set che animeranno le serate. La location centrale, simbolo della città, si trasforma in un palco dove gusto e musica si incontrano, offrendo un’esperienza diversa rispetto alle edizioni precedenti.

Roma cambia sapore e lo fa partendo da una delle sue icone più affascinanti. Nel cuore pulsante dell’Ostiense, l’area del Gazometro si prepara a diventare il nuovo epicentro della gastronomia capitolina: è qui che prende vita la decima edizione di Taste of Roma, che nel 2026 segna una svolta netta, più contemporanea, più inclusiva e decisamente più giovane. La prima grande novità è proprio la location. Il Gazometro, ex simbolo industriale oggi trasformato in polo culturale, diventa il palcoscenico perfetto per un evento che vuole evolversi senza perdere la propria identità. Un luogo iconico, urbano e vibrante, che dialoga perfettamente con la nuova anima della manifestazione: meno formale, più esperienziale, più vicina alle nuove generazioni.🔗 Leggi su Funweek.it

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