Tarros vietato sbagliare | In campo con orgoglio

La squadra torna in campo dopo una prestazione deludente avvenuta tre giorni fa. La società ha sottolineato l’importanza di affrontare la partita con orgoglio, lasciando da parte rabbia e frustrazione. È atteso se questa voglia di riscatto porterà a miglioramenti rispetto alla gara precedente, senza che si possa comunque cancellare completamente quanto accaduto. La sfida si preannuncia come un banco di prova per la formazione.

Vedremo se l’orgoglio e la rabbia del riscatto sportivo riusciranno, se non a cancellare, quanto meno a far decantare l’imbarazzante prova di 72 ore fa. Non è questione di essere o meno con le spalle al muro in questi ottavi di finale dei play-off della serie B Interregionale, anzi; la Tarros il suo obiettivo l’ha già raggiunto e dunque non deve dimostrare più nulla al campionato: ma a sé stessa, al club e ai propri tifosi, quello sì. Per la Tarros che ospita la Virtus Civitanova Marche questa sera al PalaSprint in gara-2 c’è dunque la necessità di riconciliarsi con tutto l’ambiente bianconero. Il successo, che comunque riporterebbe la serie sulle sponde dell’Adriatico, passa quasi in secondo piano, come se fosse un’appendice dell’evento.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tarros, vietato sbagliare: "In campo con orgoglio" Notizie correlate Azzurri, ora è vietato sbagliare. Con l’Entella serve più convinzioneIl ritorno da Padova ha segnato un passaggio delicatissimo nella stagione dell’Empoli. Milan, vietato sbagliare! Con la Lazio l’occasione per accorciare sull’Inter: l’idea di AllegriMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Tarros, vietato sbagliare: In campo con orgoglio. Tarros, vietato sbagliare: In campo con orgoglioVedremo se l’orgoglio e la rabbia del riscatto sportivo riusciranno, se non a cancellare, quanto meno a far decantare l’imbarazzante prova di 72 ore fa. Non è questione di essere o meno con le spalle ... sport.quotidiano.net Tarros, vietato sbagliareOramai le parole se le porta via il vento. Ciò che serve alla Tarros sono i fatti. Questa sera a a Moncalieri contro il GranTorino Draft, che insieme a Genova occupa l’ultima posizione in classifica, ... lanazione.it