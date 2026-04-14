Azzurri ora è vietato sbagliare Con l’Entella serve più convinzione

Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Padova, la squadra si trova a dover affrontare un momento difficile nella stagione. La partita ha aumentato la pressione sulla formazione, che ora non può permettersi errori nelle prossime gare. La sfida contro l’Entella si presenta come un’occasione importante, richiedendo maggiore convinzione e determinazione per mantenere vive le speranze di salvezza.

Il ritorno da Padova ha segnato un passaggio delicatissimo nella stagione dell’ Empoli. Non solo per la sconfitta per 1-0, ma per il peso che questo momento sta assumendo nella corsa salvezza. Nella serata di domenica 12 aprile, davanti allo stadio Castellani, si è consumato il confronto tra squadra e tifosi: un faccia a faccia atteso, dai toni accesi ma rimasto complessivamente nei binari della civiltà. All’esterno dell’impianto si sono ritrovati in tanti. Presenti i gruppi organizzati, gli ultrà rientrati dalla trasferta veneta, ma anche famiglie, giovani e tifosi storici rimasti in città. Tutti uniti dalla volontà di far sentire la propria voce in un momento estremamente delicato.🔗 Leggi su Lanazione.it

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