Dal 16 maggio, chi utilizza monopattini in città deve rispettare nuove regole di targatura. Minori e cittadini extracomunitari sono soggetti a specifici adempimenti, con diverse modalità per mettersi in regola. Le procedure prevedono il pagamento di alcune spese, anche se i dettagli dei costi non sono stati ancora comunicati. La normativa coinvolge utenti di diverse età e provenienze, con obblighi che entrano in vigore tra pochi giorni.

Roma, 6 maggio 2026 – Per mettersi in regola con l’obbligo di targhino dei monopattini che scatta sabato 16 maggio ci sono in sostanza due modi diversi. Si può consultare il Portale dell’automobilista e pagare quindi il contrassegno attraverso Pago Pa. Oppure ci si può rivolgere a un’agenzia di pratiche auto. Cambiano i costi. Vediamo i passaggi con Paolo Colangelo, presidente delle autoscuole Confarca. Targa dei monopattini, quanto costa il servizio in agenzia. Se ci si rivolge a un’agenzia di pratiche auto si porta a casa la targa con una spesa che oscilla “tra i 55 e i 70 euro, tasse comprese – spiega Colangelo -. Naturalmente in questa cifra è già compreso il costo del contrassegno, che sfiora i 35 euro”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Targhino dei monopattini: cosa devono fare minori e cittadini extracomunitari. Tutte le spese da sostenere

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Ricordiamo che dal 16 maggio p.v. sarà obbligatorio il contrassegno cd. targa o targhino per monopattini e, vista la recente proroga, dal 16 luglio p.v. l'assicurazione R.C. Non arrivate all'ultimo!!! https://www.tasso1948.it/targa-monopattino/ - facebook.com facebook