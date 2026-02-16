20 ottobre diventerà il Giorno del ricordo per i martiri di Gorla e le vittime infantili di tutte le guerre Cosa devono fare le scuole DDL al Senato

Il 20 ottobre diventerà il “Giorno del ricordo” per i bambini vittime di guerra, perché il Parlamento ha approvato una legge in loro nome. La proposta di legge, passata alla Camera, ora aspetta l'esame della Commissione affari costituzionali al Senato. Questa legge mira a ricordare i piccoli morti durante i conflitti e a coinvolgere le scuole in iniziative di memoria.

Dopo l'approvazione alla Camera, è stata assegnata alla 1° commissione affari costituzionali la proposta di legge per l'istituzione del giorno del ricordo dei piccoli martiri di Gorla L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it **Camera: ok unanime a Giorno ricordo martiri di Gorla e piccole vittime tutte guerre** La Camera ha approvato all'unanimità l'istituzione del Giorno del Ricordo, dedicato ai piccoli martiri della strage di Gorla e alle vittime di tutte le guerre. La Camera approva la legge sul giorno del ricordo per i piccoli martiri di Gorla: il 20 ottobre si commemoreranno i 184 bambini morti nel bombardamento del 1944 La Camera ha approvato la legge che istituisce il giorno del ricordo per i piccoli martiri di Gorla, commemorando i 184 bambini morti nel bombardamento del 1944.