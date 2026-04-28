Prato l’ACI sfida i candidati | piano unico per la mobilità

L'ACI di Prato ha inviato ai candidati alle prossime elezioni comunali una serie di richieste e quesiti riguardanti la mobilità cittadina. In particolare, sono state presentate due proposte e tre domande tecniche che mirano a ottenere chiarimenti sulle future politiche di trasporto e mobilità nella città. La comunicazione si inserisce nel contesto delle consultazioni amministrative in corso.

?? Cosa sapere L'ACI Prato presenta due richieste e tre quesiti tecnici ai candidati per le amministrative. Il piano propone un unico sistema di mobilità integrato per l'intera area metropolitana. L'Automobile Club di Prato ha presentato due richieste e tre interrogativi ai candidati per la guida del Comune, puntando il dito su nodi strutturali come la viabilità e le infrastrutture in vista delle prossime amministrative. Il documento, elaborato dall'ente guidato dal presidente Massimo M .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prato, l’ACI sfida i candidati: piano unico per la mobilità Notizie correlate Milano, Sala lancia il piano Möves: sfida aperta sulla mobilitàIl sindaco Giuseppe Sala ha presentato a Palazzo Marino il piano Möves, un progetto di mobilità urbana frutto di otto mesi di consultazioni,... Bergamo, l’ACI scommette su arte e mobilità: nasce un hub culturaleFernando Noris, a nome della Commissione Cultura e turismo dell’ACI, propone un modello di valorizzazione artistica che integri mobilità e istruzione...