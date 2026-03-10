Il tecnico della Juventus ha segnalato quattro giocatori considerati esuberi e pronti a lasciare la squadra. La comunicazione arriva dopo le prime valutazioni sul mercato e riguarda i calciatori che non rientrano più nei piani tecnici. La società sta definendo le prossime mosse per i trasferimenti e le eventuali cessioni. La situazione è in fase di valutazione e non sono stati ancora definiti i dettagli sul loro futuro.

Calciomercato Juve, mister Luciano Spalletti ha individuato ben 4 esuberi da lasciar andare. Ecco chi sono questi calciatori. La Juve inizia a pianificare il futuro partendo dalle uscite. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Luciano Spalletti avrebbe già individuato quattro profili pronti a lasciare Torino. La rivoluzione colpirà i portieri: sia Mattia Perin e sia Michele Di Gregorio non rientrerebbero nei piani del tecnico per la prossima stagione. MERCATO JUVE LIVE Sul fronte dei giocatori di movimento, è certo l’addio di Filip Kostic, che non rinnoverà il contratto in scadenza. La vera sfida riguarda però Teun Koopmeiners. Nonostante lo scarso feeling tattico con il mister, la società non intende svendere il giocatore, cercando una collocazione sul mercato che garantisca un rientro economico importante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Spalletti ha individuato 4 esuberi da lasciar partire. Ecco chi sono e che cosa filtra sul loro futuro

Articoli correlati

Spalletti Juve, non ci sono dubbi sul futuro del tecnico: la società ha in mente questa cosa. Cosa filtra dalla Continassadi Redazione JuventusNews24Spalletti Juve, non ci sono dubbi sul futuro del tecnico toscano: la società bianconera ha in mente questa cosa.

Inter Juve, la situazione infortunati per Spalletti e Chivu. Chi recupera e chi no, ecco cosa filtra sulle condizioni di questi giocatoridi Redazione JuventusNews24Inter Juve, la situazione sugli infortunati per i due tecnici.

#Spalletti su Miretti #Juventus #Juve #Shorts

Una selezione di notizie su Calciomercato Juve

Temi più discussi: Spalletti, rinnovo con la Juve su misura! L'ultimo gesto di Elkann e il retroscena mercato; Juventus-Spalletti, rinnovo fino al 2028: il tecnico dice sì, ma chiede garanzie sul mercato; Non solo Zhegrova e Openda: ecco chi sono i giocatori bocciati dalla Juve; Juventus, Spalletti firma subito: i dettagli.

Calciomercato Juve, e se tornasse Nico Gonzalez? Spalletti lo rivorrebbe, cosa può succedere con l’Atletico MadridLo show di Nico Gonzalez, due gol al Metropolitano per stendere la Real Sociedad (3-2) entrando negli ultimi 36 minuti, non è passato inosservato, ma la Juve ci pensava già da qualche settimana. corrieredellosport.it

Ha convinto la Juventus e Spalletti: via libera per l’affare low cost | CMLa mossa sul mercato della Juventus: occasione a prezzo di saldo per l’accordo a titolo definitivo del giocatore ... calciomercato.it

Calciomercato Juve Missa N'Diaye sarà fondamentale - facebook.com facebook

#Vicario- #Inter, derby d’Italia con la #Juve sul calciomercato! #Diaby nome caldo, il sogno è #NicoPaz x.com