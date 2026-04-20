Taranto pullman | fra giuramento e lavori stradali urgenti in viale Virgilio le variazioni dei percorsi Kyma mobilità da oggi

A Taranto, da oggi, le linee di trasporto pubblico sono soggette a deviazioni a causa di lavori urgenti in viale Virgilio. La chiusura parziale della rotatoria tra viale Virgilio e viale Magna Grecia, sul lato sud, ha reso necessarie modifiche ai percorsi delle linee urbane. La società di mobilità locale ha diffuso comunicati per informare gli utenti delle variazioni temporanee alle fermate e agli orari di partenza.

Di seguito alcuni comunicati diffusi da Kyma mobilità: Kyma Mobilità informa l’utenza che, a causa della chiusura parziale della rotatoria tra Viale Virgilio e Viale Magna Grecia (lato sud) per lavori stradali urgenti, sono attive deviazioni immediate per diverse linee urbane. Il provvedimento resterà in vigore dal 20 aprile 2026 fino a nuove disposizioni. Dettaglio delle variazioni: Linee 21 – 27 (Direzione TalsanoS. Vito): da via Leonida, i bus svolteranno a sinistra su via Japigia, percorreranno Corso Italia fino a Viale Magna Grecia, gireranno a destra verso la rotatoria e poi a sinistra su Viale Jonio per riprendere il tragitto abituale.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto, pullman: fra giuramento e lavori stradali urgenti in viale Virgilio le variazioni dei percorsi Kyma mobilità, da oggi Notizie correlate Taranto, chiusa via del Faro: cambiano i percorsi dei bus Kyma MobilitàTarantini Time QuotidianoKyma Mobilità informa che, a seguito di urgenti interventi di consolidamento del piano stradale in via del Faro, in località... Taranto, dopo la sassaiola contro un pullman: sospensione parziale della linea Lido Azzurro Kyma mobilitàDi seguito un comunicato diffuso da Kyma mobilità: A seguito dell’ennesimo e gravissimo episodio di violenza verificatosi lo scorso 10 marzo ai danni...