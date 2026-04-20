Taranto pullman | fra giuramento e lavori stradali urgenti in viale Virgilio le variazioni dei percorsi Kyma mobilità da oggi

Da noinotizie.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Taranto, da oggi, le linee di trasporto pubblico sono soggette a deviazioni a causa di lavori urgenti in viale Virgilio. La chiusura parziale della rotatoria tra viale Virgilio e viale Magna Grecia, sul lato sud, ha reso necessarie modifiche ai percorsi delle linee urbane. La società di mobilità locale ha diffuso comunicati per informare gli utenti delle variazioni temporanee alle fermate e agli orari di partenza.

Di seguito alcuni comunicati diffusi da Kyma mobilità: Kyma Mobilità informa l’utenza che, a causa della chiusura parziale della rotatoria tra Viale Virgilio  e  Viale Magna Grecia  (lato sud) per lavori stradali urgenti, sono attive  deviazioni immediate  per diverse linee urbane. Il provvedimento resterà in vigore dal  20 aprile 2026  fino a nuove disposizioni. Dettaglio delle variazioni: Linee 21 – 27 (Direzione TalsanoS. Vito): da via Leonida, i bus svolteranno a sinistra su  via Japigia, percorreranno  Corso Italia  fino a Viale Magna Grecia, gireranno a destra verso la rotatoria e poi a sinistra su  Viale Jonio  per riprendere il tragitto abituale.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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