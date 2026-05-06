Taranto | Includimi a scuola Ieri incontro

Ieri a Taranto si è svolto un incontro dedicato all’educazione finanziaria, coinvolgendo studenti e insegnanti. Durante la mattinata sono stati affrontati temi relativi alla gestione del denaro e alle opportunità future, con l’obiettivo di promuovere una partecipazione più consapevole tra i giovani. L’evento ha visto la partecipazione di vari relatori e ha previsto momenti di confronto e approfondimento.

Di seguito il comunicato: Una mattinata all’insegna dell’educazione finanziaria, della partecipazione attiva e dell’orientamento al futuro. Si è svolto presso la sede di SafesPro – Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti, in via Anfiteatro 5, diretta dall’ avv. Domenica Leone, l’evento dedicato al progetto nazionale “Includimi a Scuola”, promosso con la collaborazione dell’Università telematica UnitelmaSapienza. L’iniziativa, ospitata nell’auditorium dell’ente e durata circa tre ore a partire dalle 9:00, ha coinvolto numerosi studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori Archimede, Pacinotti, Pitagora e Maria Pia.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto: “Includimi a scuola” Ieri incontro Notizie correlate Ripensare l’Antropocene, a Taranto un incontro tra scienza, scuola e societàTarantini Time QuotidianoCome può l’uomo convivere con l’Antropocene, l’epoca geologica segnata dall’impatto delle attività umane sul pianeta? È... Leggi anche: ‘Il mondo di ieri, oggi, o domani?’, incontro dedicato al libro ‘Il mondo di ieri’ di Stefan Zweig Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Includimi a scuola, tappa a Taranto; Taranto: Includimi a scuola; Giovani e educazione finanziaria, SafesPro organizza Includimi a scuola; Educazione finanziaria, a Taranto arriva Includimi a Scuola. Educazione finanziaria, a Taranto arriva Includimi a ScuolaIl 5 maggio a Taranto incontro con SafesPro e UnitelmaSapienza sul progetto Includimi a Scuola per studenti dai 14 ai 24 anni. pugliapress.org Scuola in musica a Taranto: l’Istituto San Giovanni Bosco celebra talento, inclusione e comunitàTARANTO - A Taranto l’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto presenta Scuola in musica, un ricco calendario di eventi di fine anno che trasformano la scuola in uno spazio aperto alla cit ... giornaledipuglia.com “Taranto è Italia”: CGIL, CISL e UIL rilanciano la vertenza Taranto “Non più solo una questione di indicatori economici. Quì intaccato il tessuto sociale, le relazioni umane, la fiducia verso il futuro” - facebook.com facebook Taranto, Salina Hotel – #5maggio Si è svolta questa mattina l’iniziativa “Taranto è Italia”, promossa unitariamente da CGIL, CISL e UIL territoriali. Al centro del dibattito lavoro sviluppo e diritti con un focus su porto e logistica, turismo, sanità e qualità dell x.com