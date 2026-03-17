A Taranto si tiene un incontro tra scienziati, insegnanti e rappresentanti della società civile per discutere delle sfide legate all’Antropocene. L’evento si concentra su come le attività umane influenzino l’ambiente e sulla necessità di approfondire il rapporto tra scienza e scuola. L’obiettivo è analizzare le implicazioni di questa epoca geologica e riflettere sulle possibili strategie di adattamento.

Tarantini Time Quotidiano Come può l’uomo convivere con l’Antropocene, l’epoca geologica segnata dall’impatto delle attività umane sul pianeta? È attorno a questo interrogativo che ruota l’evento “Nella visione della società complessa ripensare l’Antropocene”, in programma venerdì 20 marzo 2026 presso la Camera di commercio di Brindisi-Taranto. L’iniziativa, organizzata dal Centro di Cultura per lo Sviluppo G. Lazzati Aps-Ets Taranto, dalla Camera di commercio e dai Licei Statali Battaglini e Archita, si propone di offrire una riflessione approfondita sulla contemporaneità e sulle responsabilità dell’uomo nei confronti dell’ambiente. Spunto centrale dell’incontro sarà il volume “Ripensare l’Antropocene oltre natura e cultura”, edito da Carocci e scritto da Paola Govoni, Maria Giovanna Belcastro, Alessandra Bonoli e Giovanna Guerzoni. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ripensare l’Antropocene, a Taranto un incontro tra scienza, scuola e società

Articoli correlati

Leggi anche: MusEdu arriva a Napoli: arte e scienza tra scuola e museo alla Città della Scienza

"Abbiamo già dimenticato la pandemia?": a Miglianico incontro tra scienza e arteUn momento di riflessione pubblica sul futuro della salute e sulle conseguenze lasciate dalla pandemia.