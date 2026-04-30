Un uomo di 60 anni di Taranto, ex sottufficiale della Guardia di Finanza, è stato arrestato a Madrid dopo essere stato ricercato dal 2022. La polizia spagnola ha fermato il soggetto, che era destinatario di un mandato di cattura internazionale. L’uomo era coinvolto in diversi reati, tra cui estorsione e incendio, commessi nel periodo compreso tra il 2015 e il 2017.

È stato arrestato a Madrid un uomo di 60 anni, già sottoufficiale della Guardia di finanza, ricercato dal 2022 per una lunga serie di reati commessi a Taranto tra il 2015 e il 2017. L’uomo, inserito nel progetto “Wanted” della Direzione centrale anticrimine, doveva scontare un residuo di 9 anni e 4 mesi di detenzione per estorsione aggravata, incendio, danneggiamento seguito da incendio, atti persecutori, truffa e furto aggravati. L’arresto è stato eseguito dalla polizia spagnola, in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia e il Servizio centrale operativo italiani. I dettagli dell’arresto Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il fermo del latitante è avvenuto grazie a un’operazione congiunta tra le forze dell’ordine italiane e spagnole.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Latitante di Taranto ricercato dal 2022 arrestato a Madrid, è un ex sottufficiale della Guardia di Finanza

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