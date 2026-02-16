Meloni torna a Niscemi | Mercoledì il decreto dal giorno dopo ci sono le risorse

Giorgia Meloni ha visitato Niscemi lunedì 16 febbraio, dopo il passaggio del ciclone Harry, per verificare i danni e annunciare che mercoledì verrà approvato il decreto con le risorse subito disponibili dal giorno seguente. La premier ha incontrato i cittadini e i tecnici locali, portando con sé un messaggio di sostegno concreto. Durante la visita, ha anche confermato che già dal giorno dopo saranno operative le risorse stanziate.

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni è tornata oggi, lunedì 16 febbraio, in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a cominciare da Niscemi. Accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, sta facendo un sopralluogo nella zona rossa del Comune di Niscemi. "Il decreto arriva mercoledì, è immediatamente operativo, quindi le risorse dal giorno dopo ci sono", ha annunciato la presidente del Consiglio. Per quanto riguarda altre tempistiche tra cui la stabilità del territorio e il rientro nelle case. "Queste sono decisioni che si possono prendere su dati tecnici.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il governo mette subito a disposizione 100 milioni di euro per le regioni colpite dal maltempo.

Giorgia Meloni ha visitato Niscemi dopo la frana provocata dal ciclone Harry e ha annunciato che il governo ha messo a disposizione 150 milioni di euro per il Comune.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.