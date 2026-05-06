Nella serata del 4 maggio, i Carabinieri di Taranto hanno arrestato un ragazzo di 24 anni con l’accusa di aver nascosto droga in casa. Durante un intervento nella città, le forze dell’ordine hanno scoperto sostanze stupefacenti all’interno dell’abitazione del giovane, che sono state sequestrate. L’arresto si è verificato in seguito a una perquisizione condotta dai militari.

Tarantini Time Quotidiano Intervento dei Carabinieri a Taranto, dove nella tarda serata del 4 maggio un giovane di 24 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai militari della Sezione Operativa della Compagnia nell’ambito di un servizio di controllo del territorio in una zona periferica della città. Durante il pattugliamento, l’attenzione dei Carabinieri è stata attirata da movimenti ritenuti sospetti nei pressi di uno stabile, dove un giovane a bordo di uno scooter entrava e usciva rapidamente dall’androne. Il successivo controllo ha portato all’individuazione del 24enne, trovato seduto sulle scale del condominio.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, droga nascosta in casa: arrestato 24enne

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