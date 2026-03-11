Emergenza Xylella in Puglia scattano nuovi obblighi per la pulizia dei terreni | Azioni di prevenzione

In Puglia, in risposta all’emergenza Xylella, sono state adottate nuove misure che impongono a agricoltori, proprietari di terreni pubblici e privati, Comuni e Province di seguire pratiche agronomiche specifiche. L’obiettivo è ridurre la presenza dell’insetto vettore e contenere la diffusione del batterio. Le disposizioni, che prevedono obblighi di pulizia dei terreni, sono state introdotte per attuare azioni di prevenzione.

Le nuove misure introducono l’obbligo, per agricoltori, proprietari e gestori di terreni pubblici e privati, nonché per Comuni e Province, di attuare specifiche pratiche agronomiche utili a ridurre la presenza dell’insetto vettore, limitando così la diffusione del batterio responsabile del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

