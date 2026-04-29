Xylella | causa maltempo la Regione proroga i termini per la pulizia dei terreni

La Regione Puglia ha deciso di prorogare i termini per la pulizia dei terreni, a causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse. L'aggiornamento riguarda le scadenze previste per le lavorazioni obbligatorie, che sono strumenti chiave nel tentativo di limitare la diffusione della Xylella fastidiosa. La misura viene adottata per consentire l'esecuzione delle operazioni in condizioni più favorevoli, rispettando le disposizioni previste dalla normativa vigente.

La Regione Puglia ha disposto un aggiornamento delle scadenze per l'esecuzione delle lavorazioni obbligatorie dei terreni, misure fondamentali per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa. Le nuove scadenze, differenziate in base all'altitudine, sono così stabilite: entro il 15.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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