A Taranto, circa 37 mila persone risultano inattive o scomparse dai dati ufficiali, generando preoccupazione tra i sindacati. La crisi economica colpisce soprattutto i settori della mitilicoltura e dell'eolico, che rappresentano alcune delle poche speranze di ripresa. Le organizzazioni sindacali chiedono interventi immediati dello Stato per prevenire un collasso industriale e tutelare i posti di lavoro rimasti. La situazione resta critica e richiede risposte urgenti.

? Cosa scoprirai Come può la mitilicoltura e l'eolico salvare l'economia di Taranto?. Perché lo Stato deve intervenire per evitare il collasso industriale?. Quali settori oltre l'ex Ilva stanno alimentando la crisi sociale?. Cosa rischia l'Italia se Taranto dovesse subire lo spopolamento definitivo?.? In Breve Spopolamento di 37mila residenti registrato tra il 2011 e oggi.. Gennaro Oliva e Antonio Baldassarre denunciano crisi porto e Natuzzi.. Proposta di sviluppo tramite mitilicoltura, porto e eolico off-shore.. Rivendicazioni politiche contenute nella piattaforma unitaria Taranto è Italia.. Oltre 37mila residenti sono spariti da Taranto dal 2011 a oggi, mentre la crisi industriale minaccia di trascinare l’intera città in un profondo baratro sociale e demografico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, 37mila spariti: i sindacati allarmati per la crisi sociale

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