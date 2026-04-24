Lo Stadera Design District ha annunciato l’apertura di nuove botteghe e atelier per il 2026, con l’obiettivo di rafforzare la rete e l’identità del quartiere. Tra le novità, è stata presentata una mappa che segnala i cinema che hanno chiuso nel corso degli ultimi anni. Il progetto mira a valorizzare il design sociale e a rendere più visibile la presenza di spazi creativi e culturali nel distretto.

Stadera Design District, SDD. Le tre lettere sono unite, le ultime due sono una dentro l’altra. "Coerenti con l’obiettivo: creare una rete duratura, un’identità del distretto. Crediamo in un design sociale, collettivo" spiegano i promotori dell’evento della periferia sud alla terza edizione, partito ieri e che proseguirà oggi e domani con gli “open studio“ di creativi e spazi indipendenti dedicati a design, arte e artigianato dalle 11 alle 19: 17 tappe e un’apertura speciale. I contorni del logo ricordano quelli delle nuvole rendendolo quasi onirico e invitando Milano a calarsi in un sogno anche nella quotidianità. E un sogno può...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Design sociale allo Stadera. Botteghe e atelier aperti. Tra le novità del 2026 la mappa dei cinema spariti

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