Tarantelli e il modello neocorporativo | lo scambio tra sindacati e governo

Nel corso degli anni Ottanta, il confronto tra sindacati e governo si sviluppò anche attraverso proposte di modelli organizzativi. Tra queste, quella avanzata da un economista noto per il suo modello neocorporativo, che prevedeva un dialogo strutturato tra le parti sociali. Tuttavia, la proposta non fu accolta dal governo dell’epoca, e le ragioni di questa decisione sono state oggetto di studio. Alcuni analisti hanno anche analizzato come un patto sindacale avrebbe potuto incidere sulla questione della disoccupazione.

? Cosa scoprirai Perché la proposta di Tarantelli fu ignorata dal governo Craxi?. Come avrebbe potuto il patto sindacale risolvere la disoccupazione?. Chi ha deciso di trasformare la moderazione salariale in un costo?. Quali conseguenze ebbe l'assassinio dell'economista per il movimento operaio?.? In Breve Inflazione a due cifre e disoccupazione vicina al 10% caratterizzavano il dibattito economico.. Accordo di San Valentino del 14 febbraio 1984 tra governo Craxi e sindacati.. Formazione accademica presso Cambridge con Joan Robinson e MIT con Paul Samuelson.. Tarantelli ricoprì la catted? di Politica economica a Firenze nel 1976..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tarantelli e il modello neocorporativo: lo scambio tra sindacati e governo Notizie correlate Leggi anche: Luca Zaia, il 'rimpastino' di governo: lo scambio tra Turismo e Sviluppo Leggi anche: Zaia ministro nel 'rimpastino' di governo: lo scambio complicato tra Turismo e Sviluppo con Urso Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ezio Tarantelli, l’utopia possibile dell’economista ucciso dalle Brigate Rosse; Premio Mattador, Andrea De Sica presidente di giuria; Primavera, Benevento sconfitto in casa del Pescara; Pescara-Benevento 5-2: Cardilli show e manita del Delfino. Ezio Tarantelli, l’utopia possibile dell’economista ucciso dalle Brigate RosseA oltre 40 anni dall'omicidio di Ezio Tarantelli, una riflessione sulla sua visione economica e sul suo rapporto con il sindacato ... ilfattoquotidiano.it Tarantelli, ferita aperta. Riflessioni e memoriaA oltre quarant’anni da una ferita ancora aperta nella storia repubblicana, Ferrara si ferma per riflettere su lavoro, partecipazione e memoria. Lunedì, alle 18, l’aula magna della Facoltà di Economia ... ilrestodelcarlino.it Santuario Madonna del Miracolo - Sant'Andrea delle Fratte. . S. Messa con il mandato missionario presieduta da S.E. Mons. Renato Tarantelli Baccari - 3/5/2026 - facebook.com facebook