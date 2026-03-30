In una situazione politica caratterizzata da una recente sconfitta elettorale, si ipotizza un rinnovamento all’interno del governo. Le discussioni si concentrano sulla possibilità di modificare la composizione e le deleghe, in particolare riguardo ai settori del Turismo e dello Sviluppo. La questione riguarda un possibile cambio di strategia e di risorse per affrontare le sfide future, con l’obiettivo di rafforzare la ripresa dopo le recenti consultazioni.

ROMA - Squadra che vince non si cambia. Ma adesso che la squadra ha incassato una sonora sconfitta alle urne, l'ipotesi di un restyling per stringere i bulloni e ripartire con nuova linfa riprende a circolare. Tutto balla in ore in cui la maggioranza sembra una maionese impazzita. E ora che i sostenitori del voto anticipato - tra questi alcuni big vicinissimi a Giorgia Meloni - sembrano essere stati silenziati, ma nemmeno troppo, ecco che si rincorrono le voci di un ritocco, un'operazione di maquillage per rinverdire la compagine governativa. Senza cedere alla tentazione di un Meloni bis, perché la premier non si è ancora arresa all'obiettivo di consegnare al Paese il governo più longevo della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Luca Zaia, il 'rimpastino' di governo: lo scambio tra Turismo e Sviluppo

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