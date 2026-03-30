In un possibile rimpasto di governo, si parla di un ruolo da ministro per Zaia, coinvolto in uno scambio tra i ministeri del Turismo e dello Sviluppo con il ministro Urso. Dopo una sconfitta elettorale, si valuta un cambiamento nella composizione del governo con l’obiettivo di rinnovare la squadra. Le trattative tra le varie forze politiche proseguono per definire le nomine e le modifiche alla struttura ministeriale.

ROMA - Squadra che vince non si cambia. Ma adesso che la squadra ha incassato una sonora sconfitta alle urne, l'ipotesi di un restyling per stringere i bulloni e ripartire con nuova linfa riprende a circolare. Tutto balla in ore in cui la maggioranza sembra una maionese impazzita. E ora che i sostenitori del voto anticipato - tra questi alcuni big vicinissimi a Giorgia Meloni - sembrano essere stati silenziati, ma nemmeno troppo, ecco che si rincorrono le voci di un ritocco, un'operazione di maquillage per rinverdire la compagine governativa. Senza cedere alla tentazione di un Meloni bis, perché la premier non si è ancora arresa all'obiettivo di consegnare al Paese il governo più longevo della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Zaia ministro nel 'rimpastino' di governo: lo scambio complicato tra Turismo e Sviluppo con Urso

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